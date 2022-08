Mamãe Vassourense atinge 721 atendimentos em pré-natal

Matéria publicada em 26 de agosto de 2022, 09:47 horas

Programa completa um ano, em setembro, com 360 atendimentos odontológicos e 73 kits de enxoval pra bebês distribuídos

Vassouras – O “Mamãe Vassourense”, considerado um dos programas mais charmosos da Secretaria Municipal de Saúde de Vassouras, está perto de completar um ano, em setembro, com resultados acima do esperado pelos idealizadores do projeto. O projeto atinge a marca de 721 atendimentos em pré-natal, 73 kits de enxoval para bebês distribuídos, somados aos 360 atendimentos odontológicos e 337 vacinas aplicadas em gestantes.

E os números não param. O Mamãe Vassourense contabiliza ainda 41 gestantes em pré-natal que já assinaram o termo de adesão ao programa, 28 atividades de educação em saúde e 39 consultas pré-natal para parceiros realizadas. Tudo isso destinado a prestar atenção integral às gestantes e aos seus bebês, garantindo a eles um desenvolvimento saudável e harmonioso durante os primeiros anos de vida.

A vice-prefeita Rosi Silva falou sobre a importância desse projeto para a família, responsável melhorar a qualidade de vida das mulheres e dos bebês.

“Tenho muito orgulho desse projeto. É mais uma ação que concretizou, criou raízes e, se tornou imprescindível para a saúde da gestante e dos recém-nascidos”, disse Rosi.

A secretária municipal de Saúde, Larissa Veira, enfatizou que a marca histórica de participação dos parceiros no pré-natal, que era de zero no sistema e, hoje, chega a 39 atendimentos.

“Esse é um dos indicadores que nos mostra o êxito desse programa. Outro fator importante: o Mamãe Vassourense vem ainda acrescentar ações dando maior qualidade ao pré-natal reduzindo, com isso, os índices de mortalidade materno infantil no município. Um grande avanço que nos deixa muito realizados”, disse Larissa Vieira.

Outra boa notícia do Mamãe Vassourense é o fato do programa ser imprescindível na redução dos índices de faltas das gestantes às consultas e exames de rotina, fundamentais à saúde do bebê e da mãe.

ATRATIVO

E para garantir a participação das mães, a agenda do programa foi elaborada de forma variada e atrativa, com rodas de conversa, atividades educativas, intercaladas pelas consultas e exames.

E mais. Para quem conclui o programa a SMS entrega um kit maternidade com 13 itens necessários para os primeiros dias de vida do bebê como: bolsa maternidade, cueiro, kit pagão, toalha de banho, mantilha, kit com 05 fraldas de tecido, banheira, kit com touca, par de luvas e par de sapatos de pano, kit com pano de boca, kit com 05 fraldas de tecido, 01 pacote de fraldas descartáveis P, sabonete glicerina, pomada para assadura e álcool 70%.

REQUISITOS

Para participar do Mamãe Vassourense, a gestante precisa estar cadastrada na unidade de saúde de referência e cumprir os seguintes requisitos: realizar, no mínimo, oito consultas de pré-natal; comparecer a pelo menos a uma consulta odontológica; realizar todos os exames agendados; manter caderneta de vacinação em dia; participar, de no mínimo, uma atividade educativa (presencial ou online).

Para mulheres com parceiros é necessário ainda que o casal participe de uma consulta de pré-natal e uma atividade educativa.

DESTAQUE

O Mamãe Vassourense conquistou o sexto lugar na 2ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde, do Estado do Rio de Janeiro, este ano.