Mangaratiba comemora Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Matéria publicada em 2 de abril de 2021, 08:10 horas

Mangaratiba – O Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado nesta sexta-feira, 2, tem como tema – “Autismo: Respeito para todo o espectro”, e será lembrado na cidade durante a 2ª Caminhada Virtual de Conscientização do Autismo, que acontece no dia 06 de abril, próxima terça-feira, às 14h.

A mobilização tem como foco promover a conscientização e a sensibilização da comunidade escolar quanto ao público autista de Mangaratiba e vai acontecer por meio da plataforma Meet. Para participar da ação se cadastre no link a seguir e não deixe de vestir uma camisa azul! https://forms.gle/P2WFQy1gLtwJXTLc6.

Durante o evento, também será realizada uma palestra com a Professora Mestre em Educação – UFRRJ, Joana da Rocha Moreira com o tema: “A Realidade da Escola e os Desafios para o Estudante com TEA”.