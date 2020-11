Manobra escolar da AMAN acontece de 16 a 20 de novembro na região

Matéria publicada em 12 de novembro de 2020, 14:49 horas

Resende– A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) realizará a tradicional Manobra Escolar na região entre os dias 16 a 20 de novembro. O exercício visa proporcionar aos cadetes a vivência de uma missão contextualizada em situações-problema.

Este ano, estarão envolvidos mais de dois mil militares da AMAN e do Batalhão de Comando e Serviços (BCSv). A atividade também contará com a presença de 685 militares e do apoio logístico e operacional de diferentes Organizações Militares do Exército Brasileiro.

Cinco aeronaves e 386 viaturas serão empregadas no exercício, que contará com o apronto operacional, o deslocamento de tropas, ações de ocupação, transposição de curso d’água, entre outras atividades.

“A Manobra Escolar é o mais importante evento de simulação de combate realizado na AMAN e coroa o ano de instrução dos cadetes. Nem mesmo em tempos de pandemia, a programação perdeu o seu maior objetivo, que é proporcionar aos futuros líderes do Exército Brasileiro a participação em um exercício que simula todas as nuances dos combates modernos. Afinal, a sociedade espera capacidade técnica e pessoal de seu Exército, por isso um exercício como este capacita para o cumprimento das missões constitucionais do EB. Serão realizados deslocamento de viaturas, voo de helicópteros e a realização de diversas ações de simulação de combate inclusive tiros com munição de festim nas regiões da Pedra Selada, Resende (bairros Monet e Monte Castelo), Quatis e Fumaça”, diz em nota a AMAN.