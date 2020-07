Marinha vai apurar incêndio em duas lanchas em Angra dos Reis

Matéria publicada em 26 de julho de 2020, 08:05 horas

Angra dos Reis – A Marinha vai instaurar sindicância para apurar dois incêndios ocorridos no final da madrugada deste domingo, 26, quando duas lanchas pegaram fogo. As embarcações estavam no Condômino Porto Marisco, sendo que uma delas estava atracada e a outra à deriva.

Não há registro de vítimas. O fogo foi controlado por bombeiros do Centro de Angra dos Reis e do bairro do Frade. A Capitania dos Portos vai investigar as causas do incêndio.