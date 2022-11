Mário Esteves nomeia América Tereza para administrar o Hospital da Cruz Vermelha - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de novembro de 2022, 08:03 horas

Intervenção da prefeitura tem objetivo de evitar o fechamento do estabelecimento de saúde

Barra do Piraí – O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, nomeou a atual secretária de Comunicação, América Tereza, como interventora do Hospital da Cruz Vermelha. A nomeação foi anunciada na tarde desta terça-feira, dia 29, durante uma transmissão ao vivo para redes sociais na sede da prefeitura de Barra do Piraí.

Com larga experiência por já ter acumulado cargos importantes na política, América é tida como a mulher de confiança do prefeito Mário Esteves. Advogada, atual secretária de Comunicação em Barra do Piraí e ex-secretária da Mulher e Direitos Humanos em Volta Redonda, ex- presidente da FIA do Estado do Rio, Tereza também exerceu quatro mandatos como vereadora em Volta Redonda, tendo sido presidente da Câmara Municipal em 2013, ocasião em que ocupou por três dias a prefeitura.

Em sua live, Mario Esteves disse que, diante do que foi apurado após o perigo iminente de interrupção dos serviços da Cruz Vermelha em Barra do Piraí, “não havia outra opção a não ser intervir no hospital”. O chefe do Executivo relembrou que, em janeiro de 2018, aquela unidade de saúde já havia passado pelo mesmo processo. E, hoje, a Cruz Vermelha de Barra do Piraí é um polo de referência estadual da pessoa idosa, prestando o serviço público de saúde de internação domiciliar e cuidados paliativos, atuando em 56 municípios.

Para o secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, com o Termo de Contrato, será possível a realização de serviços, ações e atividades de saúde e cuidados paliativos, para o recebimento das verbas da União Federal. Caruzo frisou, ainda, sobre o inadimplemento habitual do contrato por parte daquele hospital, que encontra-se consubstanciado na omissão reiterada de prestação de contas, com suspeitas fundadas de malversação de dinheiro público.

— Conforme parecer da Procuradoria Geral do Município, após manifestação do Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria da Secretaria de Saúde, vimos uma série de problemas correlatos – não da parte barrense da Cruz Vermelha – que podem chegar à falta de prestação de contas na ordem de R$ 1,2 milhão. Agora, com essa requisição, será possível aplicar a qualidade financeira e técnica que fizemos, lá atrás com a Santa Casa, e que ainda persiste no Maria de Nazaré. Acreditamos que será uma sobrevida para este importante hospital — aponta Caruzo.

Mario Esteves disse lamentar que a situação da Cruz Vermelha tenha chegado a este ponto, mas ressaltou que acredita na equipe técnica e administrativa da unidade de Barra do Piraí. Não obstante a isso, o chefe do Executivo aponta que não poderia deixar que o perigo iminente ampliasse, assim como a perda de verbas por conta de dívidas com diferentes esferas do Estado e da União.

— Não podemos esperar que o caos se estabeleça sobre aquela unidade. A Cruz Vermelha de Barra do Piraí é referência no estado no tratamento de cuidados prolongados. Portanto, vamos adotar as medidas necessárias para garantir a continuidade da prestação do serviço público, protegendo o direito à saúde. Enquanto perdurar a situação de perigo iminente, vamos estar ao lado dos que mais precisam— declara o prefeito.

Além de América Tereza, a Comissão de Gestão da Cruz Vermelha Brasileira de Barra Do Piraí é composta por Thadeu Valadão Pedroso; e Pedro Gomes da Cunha. Eles terão plenos poderes de direção e administração dos bens e dos serviços e ficarão subordinados às determinações do chefe do Poder Executivo. A Comissão de Gestão, segundo o Decreto Municipal, deverá priorizar a regularização do pagamento dos salários dos funcionários e dos fornecedores e prestadores de serviços.

Cruz Vermelha enfrenta sérias dificuldades

O risco de fechamento voltou a assombrar a Cruz Vermelha de Barra do Piraí, depois que a Direção Federal da Cruz Vermelha interveio na unidade estadual. O motivo: a direção estadual da Cruz Vermelha era responsável pelos repasses para a unidade de Barra do Piraí.

Com isso vários atendimentos e serviços deixaram de ser prestados e oferecidos na cidade. A unidade de Barra do Piraí é referência no atendimento em cuidados prolongados, não só de pacientes do município como de toda a região.

De acordo com o gerente Administrativo, Ricardo Esperança Neves, no último mês, uma intervenção administrativa regida pelo Órgão Central da Cruz Vermelha Brasileira agravou ainda mais a gestão financeira da unidade, gerando mais passivos.

“Nos últimos três meses o fato se agravou e vários serviços prestados à população foram interrompidos, como: serviço de imagem, laboratório, consultas médicas, e vários fornecedores suspenderam o fornecimento. A situação é caótica”, alertou Ricardo.

Esta não é a primeira vez que a instituição passa por problemas. Em janeiro de 2018, o prefeito Mario Esteves, precisou intervir na gestão da unidade, para evitar o fechamento e a paralisação no atendimento de pacientes em estado terminal.