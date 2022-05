MayFest reúne gastronomia, música e cerveja em Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de abril de 2022, 17:15 horas

Um evento para toda família, com muitas opções gastronômicas, degustação de várias marcas de cerveja, música e atrações para a garotada

Volta Redonda – Volta Redonda será a primeira cidade do sul do estado a receber uma edição da MayFest, na Praça Pandiá Calógeras,onde fica a escola de mesmo nome, no bairro Sessenta, de 06 a 08 de maio. Durante os três dias, o evento vai reunir música e gastronomia com entrada gratuita. O MayFest é uma realização da ACIAP-VR (Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda) em parceria com a CERVASUL (Associação das Microcervejarias do Sul Fluminense) e com apoio da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, SEBRAE, Fundação CSN, Abrasel e Pólo Gastronômico de Volta Redonda.

O festival contará com estandes de mestres cervejeiros, que irão oferecer mais de 50 tipos de cervejas, de 10 cervejarias artesanais da região sul fluminense, além de 10 tendas de comidas que servirão uma deliciosa e diversificada gastronomia, e também uma tenda de sorvetes especiais.

Para divertir o público teremos show ao vivo com Figurótico, Conexão 015, Makuna Jack, Gente Nossa e Vitão, além da apresentação dos Tambores de Aço Fundação CSN que irão abrir o evento e das Fanfarras da ETPC e Fanfarra Master.

Os pais podem ficar tranquilos, pois o evento vai contar com espaço Kids.

Confira a programação completa

06/05 = Sexta-feira

18h00 = Início do evento

18h30 = Abertura oficial do evento

Apresentação Tambores de Aço

DJ alternando Música de Rock

20h30 = Show musical = Figurótico

21h30 = DJ alternando Música de Rock

23h00 = Encerramento

07/05 = Sábado

13h00 = Abertura do evento

14h00 = DJ alternando Música de Rock

15h30 = Show musical = Conexão 015

DJ alternando Música de Rock

17h30 = Atrações diversas (Fanfarra da Fundação CSN)

20h00 = Show musical = Makuna Jack

DJ alternando Música de Rock

23h00 = Encerramento

08/05 = Domingo

13h00 = Abertura do evento

14h00 = DJ alternando Música de Rock

15h30 = Show musical = Gente Nossa

DJ alternando Música de Rock

DJ alternando Música de Rock

20h00 = Show musical = Vitão

23h00 = Encerramento