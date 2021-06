Médio Paraíba passa para bandeira amarela de baixo risco para Covid-19

Matéria publicada em 12 de junho de 2021, 08:09 horas

Estado do Rio permanece na bandeira laranja, considerado risco moderado para contrair a doença

Rio e Sul Fluminense – A 34ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada nesta sexta-feira (11) pela Secretaria de Estado de Saúde, mostra que melhora no cenário epidemiológico nas regiões Médio Paraíba, Centro-Sul, Serrana e Baixada Litorânea, que passam da bandeira laranja na última análise, para a amarela (risco baixo de contrair a doença). No geral o Estado do Rio de Janeiro se mantém, porém, na bandeira laranja (risco moderado de contrair a doença).

As regiões Metropolitana I e Baía da Ilha Grande, que estavam com bandeira vermelha (risco alto), também tiveram melhora epidemiológica e estão agora com bandeira laranja. Já as regiões Noroeste (bandeira vermelha), Metropolitana II (laranja) e Norte (amarela) permanecem com o mesmo cenário.