Memórias de neurocirurgião de Barra Mansa serão publicadas em treze países - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de março de 2023, 15:12 horas

Livro conta a trajetória de um jornaleiro até a faculdade de Medicina

Valério Braga conta história de superação e sucesso

Foto: Arquivo

Barra Mansa – Até junho deste ano, a trajetória de vida do neurocirurgião barra-mansense Valério Marcelino Braga começará a ganhar o mundo. Ele, que é autor do livro ‘Perseverança: a escalada de um jornaleiro até a neurocirurgia’ (Editora Ases da Literatura, 240 páginas), terá sua obra publicada em todos os países lusófonos – ou seja, que têm o Português como língua oficial ou secundária. Mais: a expectativa é que seja traduzida para Inglês e Espanhol. O convite partiu da própria editora quando avaliou o manuscrito enviado por Valério. “Levei um susto. Nunca fui escritor e nunca imaginei que o livro tomasse essa proporção”, contou o médico.

É de se compreender o interesse da editora em expandir a distribuição do livro: em suas páginas há a história de empenho e superação de um menino pobre que sonhava em ser médico. Filho de migrantes do Oeste de Minas Gerais, Valério nasceu e cresceu em Barra Mansa, em meio à pobreza. Dos 14 aos 21 anos trabalhou como jornaleiro e, nas horas de menor movimento, dedicava-se aos estudos. “Nunca fui o melhor aluno da turma, mas consegui chegar lá”, revelou.

Coincidência ou cumprimento do destino?

A trajetória de Valério Braga é permeada de situações inusitadas que, juntas, convergiram para o momento que ele vive atualmente. Se karma ou mera coincidência, não importa. Fato é que todos os acontecimentos de sua vida levaram-no a um destino que, para um garoto pobre, parecia improvável. “Desde criança convivi com livros de medicina do lar. Aos três anos escolhi uma maleta de médico como presente, antes mesmo de ser alfabetizado”, contou. Um pouco mais velho, ele passava horas observando figuras de partes do esqueleto humano. “Ficava lendo os nomes. Lembrei muito disso nas aulas de anatomia, na faculdade”, recordou o médico, acrescentando que, mesmo sem ter acesso ao mundo dos médicos, na elite, ficava fascinado pelos mistérios do corpo humano. “Vi uma maquete de esqueleto pela primeira vez aos cinco anos. Pedi à minha mãe de presente. Disse a ela que seria médico e que precisava muito, muito, muito daquilo”, revelou.

Diante da insistência, sua mãe foi a uma loja em Barra Mansa para atender o pedido do filho. “Ela saiu com um semblante diferente e disse: ‘meu filho, é muito caro’”, disse Valério. Anos depois, ao voltar de um congresso médico nos Estados Unidos, o neurocirurgião se deparou com a maquete de seus sonhos infantis numa loja duty-free do Aeroporto do Galeão. “Comprei e mostrei para minha mãe, que morreu de rir. Eu realmente queria muito”, sorriu.

Esta não foi a única coincidência na estrada percorrida por Valério Braga. Ele nasceu no Hospital Santa Maria, no Ano Bom, onde agora ocupa o cargo de neurocirurgião. “Trinta e três anos depois do meu nascimento, voltei como médico ao Santa Maria pelas mãos da mesma pessoa que me mostrou para minha mãe, quando nasci: o Dr. Ivan Bueno. Destino? Karma? Coincidência?”, questionou, afirmando que ele mesmo não sabe como definir o que lhe aconteceu.

Amor pela cidade

As páginas de ‘Perseverança: a escalada de um jornaleiro até a neurocirurgia’ revelam também uma parte da história de Barra Mansa, incluindo a chegada dos antepassados de Valério Braga para trabalhar na linha férrea. É por isso, disse, que seu amor pela cidade natal transparece em seu livro. “Tenho uma dívida grande com Barra Mansa e com os professores; eles permitiram que eu chegasse até aqui”, afirmou. Para compensar isso de alguma forma, contou Valério, mais de 3 mil exemplares do livro foram distribuídos em escolas públicas do município. Além disso, ele também dá palestras públicas– principalmente para os jovens –, sobre os caminhos que percorreu até a realização profissional na Medicina. A esperança, disse o neurocirurgião, é que todos possam se inspirar em sua história para superar obstáculos, acreditar e realizar seus sonhos. O livro ‘Perseverança: a escalada de um jornaleiro até a neurocirurgia’ estará disponível para venda nas livrarias virtuais em breve.