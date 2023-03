Militar da AMAN é vítima de tentativa de homicídio dentro de restaurante, em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de março de 2023, 11:06 horas

Resende – Um soldado da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), de 21 anos, foi vítima de tentativa de homicídio na madrugada desta segunda-feira (27), dentro de um restaurante no bairro Jardim Jalisco. De acordo com agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), uma guarnição foi acionada para comparecer à Rua Rafaela Maria Bruno, onde teria havido disparos de arma de fogo. No local, aos policiais encontraram a vítima, que foi baleada nas nádegas e na perna.

O rapaz foi socorrido por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital de Emergência, onde passou por uma cirurgia. De acordo com uma testemunha, a vítima estava no restaurante com outros militares quando dois homens não identificados, um de blusa preta e outro de blusa vermelha, passaram em uma motocicleta e efetuaram disparos em direção ao local. A vítima não corre risco de morte. O caso foi registrado na 89ª Delegacia de Polícia.