Missa pelo 7° dia da morte de Mário Sérgio será celebrada neste domingo

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2021, 11:46 horas

Celebração será na Capela do Colégio Nossa Senhora do Rosário

Volta Redonda – A missa pelo 7° da morte do colunista Social do Jornal Diário do Vale, Mário Sérgio Costa, será realizada na Capela do Colégio Nossa Senhora do Rosário, neste domingo, dia 12, às 18h. O colunista morreu nessa segunda-feira, dia 6, de infarto, aos 67 anos. Ele estava em em casa, no bairro Laranjal.

A coluna de Mário Sérgio era uma referência na região, e diversas vezes, além de questões sociais, Mário deu em primeira mão notícias das áreas de negócios e política. Mário Sérgio deixou o marido, Jefte Pereira de Castro e um irmão caçula Carlos Costa.

– Ele era maravilhoso, era o meu caminho, era tudo para mim, onde vivíamos juntos desde 1991, como união estável, e como casados desde 2013. Uma união de mais de 30 anos. Ele era uma pessoa sensacional, companheira e muito ligado a mim – disse Jefte, lembrando que a morte de Mário foi repentina “Ele estava muito bem, acordou cedo com disposição como sempre faz, tomou o seu café da manhã e disse que queria cortar o cabelo, se esquecendo de que o salão não funcionava na segunda-feira. Chegou a ir ao banco dirigindo e só quando retornou é que me disse que não estava se sentindo bem, vindo a falecer na parte da tarde”.