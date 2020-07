Missas presenciais ainda sem previsão de retorno em Barra Mansa

Matéria publicada em 24 de julho de 2020, 15:13 horas

Neste fim de semana, no entanto, as igrejas começam a distribuir comunhão aos fiéis sempre após as missas online

Barra Mansa– Ainda sem previsão para retomada das missas presenciais, a comunidade católica de Barra Mansa terá uma novidade a partir do próximo final de semana. Conforme anunciou o padre Djalma Antônio da Silva, pároco da paróquia São Sebastião, que abrange 30 comunidades. Após assistirem as missas online, que são transmitidas pela igreja Matriz sempre aos sábados, às 19h, e aos domingos: às 9h30 e às 17h, os fiéis poderão se dirigir até à igreja Matriz ou na própria comunidade para receberem a comunhão.

– Ainda não temos previsão para voltar com as missas presenciais, estamos dando passos pequenos e avaliando todos os cuidados que devem ser tomados em meio à pandemia. Mas após nos reunimos e entrarmos em consenso com outros padres decidimos que a santa comunhão passará a ser distribuída aos nossos fiéis. De forma organizada pelos ministros da igreja Matriz e das comunidades que já estiverem preparadas para esse momento – explicou o pároco, ao acrescentar que no momento não serão todos as igrejas a distribuir a comunhão.

As orientações são para que os fiéis que tenham algum tipo de sintoma da Covid-19 não se desloquem até à igreja e para aqueles que tiverem condições de ir até o templo façam uso de máscaras e respeitem o distanciamento e as marcações na fila da distribuição. Respeitando as autoridades da área de saúde, a igreja informou que a recomendação é para que as pessoas acima de 60 anos e menores de 10 anos, assim como portadores de alguma comorbidade, também devem permanecer em casa. Durante todo o processo de entrega da comunhão uma equipe de acolhida, que foi devidamente treinada, receberá os fiéis e fará a medição da temperatura corporal na entrada da igreja.

– Será um momento muito importante para os nossos fiéis, que ficaram tanto tempo sem poder receber a santa eucaristia. Receber Jesus Sacramentado, nesse tempo de pandemia, é um grande alento. É conforto, é alegria, é segurança. É também um momento de matar a saudade, imposta por esse afastamento, é um reacender na fé e na vida. Vai ser muito especial – disse o padre Djalma.

No bairro Roselândia, onde neste sábado, dia 25 de julho, comemora-se o dia de São Cristóvão, o padroeiro da comunidade e considerado o protetor dos motoristas, a entrega da comunhão já tem início neste dia. O rito vai acontecer logo após a celebração da missa online em honra ao padroeiro e será de forma organizada e segura, assim como garantiu o coordenador da comunidade, Everson Carlos Alcântara Batista.

– Neste sábado, dia do padroeiro, a comunhão será às 20h15, após a missa online. Estudamos a melhor forma de fazer a distribuição, que terá um protocolo de segurança rigoroso para proteção de todos – disse.

Com medidas de segurança, missas são

retomadas gradualmente na região

No último domingo, dia 19, o bispo da diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, dom Luiz Henrique da Silva Brito, presidiu missa na comunidade São Paulo Apóstolo, em Volta Redonda, com a presença dos fiéis. Essa foi a primeira vez em quatro meses que o bispo celebrou junto ao povo, com capacidade reduzida e seguindo todas as orientações de segurança estabelecidas pelas autoridades sanitárias.

Recentemente, todas as igrejas foram orientadas sobre a flexibilização e reabertura dos templos, seguindo as normas do protocolo estabelecido pela diocese e respeitando também as regras de cada município. O bispo explicou que a volta das celebrações está sendo feita de forma gradual e com total responsabilidade.

– Estamos retomando nossas atividades e dessa forma alguns municípios de nossa diocese retornaram as missas presenciais com 30% da capacidade, reforçando as regras de higiene. Aplicando esse protocolo, com a graça de Deus, poderemos retornar com segurança as atividades – disse o bispo.

Por Roze Martins