Monitoramento revela efeitos positivos no tratamento contra Covid-19 em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de agosto de 2020, 08:18 horas

Volta Redonda – O monitoramento de mais de 180 pacientes no município, com administração da Nitazoxanida, assim que surgem os primeiros sintomas de Covid-19, mostrou que a medicação auxiliou no tratamento da doença. Os pacientes com suspeita da doença devem, de acordo com orientação da Secretaria Municipal de Saúde, procurar uma unidade de saúde assim que surgirem os primeiros sintomas indicativos da doença.

Os Centros de Triagem para atendimento de casos suspeitos da Covid-19 são as Unidades Básicas de Saúde dos bairros 249, São João, Vila Mury e Volta Grande, que ficam abertas das 8h às 22h, além do Centro de Doenças Respiratórias (CDR), que funciona no Estádio Raulino de Oliveira, das 8h às 19h.

O uso do medicamento na Rede Municipal de Saúde, para evitar a evolução da doença, é possível graças a um novo protocolo de tratamento firmado pela prefeitura com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no final de junho, através do médico infectologista Edimilson Migowski.

O tratamento com Nitazoxanida é priorizado para pessoas acima de 40 anos com comorbidades – doenças que podem agravar o quadro da Covid-19, e os pacientes que fazem parte do grupo de risco para a doença, principalmente idosos e pessoas com doenças crônicas. A administração do medicamento é iniciada assim que identificados sintomas da Covid-19, antes mesmo da chegada do resultado do teste de swab, colhido na unidade de saúde.