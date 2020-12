Moradores do bairro Saudade são testados para Covid-19 em Barra Mansa

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2020, 15:01 horas

Barra Mansa– Os moradores do bairro Saudades foram testados para Covid-19, nesta terça-feira (15). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 400 pessoas participam do teste rápido gratuito, que garante o resultado em até 15 minutos. em geral, apenas 1% acusa positivo para o novo coronavírus.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Gomes, reforçou a importância de os usuários estarem munidos do documento de identificação e comprovante de residência nominal.

– Para que tenhamos um controle das pessoas que participam da ação e conseguirmos manter o controle do vírus na cidade, é necessário que os munícipes estejam com os documentos em mãos. Caso ele não tenha um comprovante em seu nome, basta ir até a unidade de saúde mais próxima de sua residência que lá a equipe providenciará a declaração – explicou o secretário.

A aposentada de 62 anos, Maria Raimunda de Sá, participou da ação e testou negativo para a Covid-19. Ela fez questão de falar sobre os cuidados que está tendo mediante a pandemia.

– Eu evito ao máximo sair de casa. Claro que às vezes não tem jeito, mas eu procuro seguir todas as recomendações de cuidados e higienização. Essa ação está sendo muito importante para que as pessoas infectadas possam fazer o tratamento e o isolamento social – disse a senhora.