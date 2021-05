Morre Leandro Chaves, reitor do UBM

Matéria publicada em 7 de maio de 2021, 11:01 horas

A cidade amanheceu de luto nesta manhã devido a morte do reitor da UBM (Centro Universitário de Barra Mansa), Leandro Álvaro Chaves, aos 86 anos. Ele estava internado na Casa de Saúde Santa Maria e lutava contra um câncer. Leandro Chaves foi  Grão-Mestre da Maçonaria no Estado do Rio de Janeiro e um dos fundadores da Sobeu (Sociedade Barramansense de Ensino Superior) – atual UBM, criada em 1961. Professor Leandro, como era conhecido, assumiu a reitoria da universidade em outubro de 2012.

Formado em direito pela antiga Escola de Direito do Rio de Janeiro, hoje Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), em 1958, Leandro Chaves assumiu funções de destaque como oficial de gabinete na Secretaria de Interior e Justiça do Estado do Rio de Janeiro e mais tarde secretário da mesma no governo de Raimundo Padilha. Foi ainda um dos fundadores e primeiro presidente da seção local da OAB e membro do Lions Clube.

HistóricoÂ

Nascido em 8 de abril de 1935, Leandro Chaves foi sócio-fundador das rádios Sociedade e Rádio Sul Fluminense FM e da TV Sul Fluminense  com o também fundador da Sobeu, Feres Nader. Ele era casado com Leila Ferraz Chaves e deixa dois filhos: Mário e Caio. O sepultamento será às 16h30 no Cemitério Municipal de Barra Mansa. O velório e sepultamento serão restritos à família.

PMBM

A prefeitura emitiu nota de pesar pelo falecimento do reitor do Centro Universitário de Barra Mansa (UBM), Leandro Álvaro Chaves. No comunicado, a PMBM ressalta que “Leandro Chaves contribuiu muito com o engrandecimento da educação do município, deixando um legado para as próximas gerações”. A nota segue ressaltando que o barra-mansense “foi precursor de uma longa trajetória para promover a justiça, atuando como advogado, professor de Direito, oficial de gabinete, entre outras funções de destaque”. Na nota a prefeitura lamenta a perda e “presta suas sinceras condolências e solidariedade aos familiares e amigos”.

MaçonariaÂ

A Loja Grande Oriente do Brasil no Estado do Rio de Janeiro decretou Luto Maçônico por quatro dias, com a suspensão dos trabalhos, nesta sexta-feira, 7, pela morte do reitor da UBM, Leandro Chaves. A suspensão das atividades na Loja, segundo o comunicado, deverá ser mantida até o momento do sepultamento, doação ou incineração dos restos mortais, previsto para ocorrer às 16h30.

No comunicado a Loja Grande Oriente ressalta que o “Irmão Leandro Chaves exerceu com brilhantismo diversos cargos na instituição, dentre eles, Venerável da ARLS Independência e Luz e ARLS Luz e Brio, além de fundador e Comandante Chefe do Mui Poderoso Consistório de Príncipes do Real Segredo-Acampamento de Barra Mansa”, entre outros.