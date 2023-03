Morre no Rio o ator e diretor Antônio Pedro - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de março de 2023, 13:20 horas

Artista foi secretário de Cultura de Volta Redonda

Rio – Ex-secretário de Cultura de Volta Redonda, o ator , roteirista e diretor Antônio Pedro morreu na manhã deste domingo (12), em um hospital do Rio de Janeiro, aos 82 anos. Ele, conhecido por seu trabalho no teatro, no cinema e na tevê, também foi secretário municipal de Cultura na capital do estado, em 1986. Em 1989, durante o governo Wanildo de Carvalho, ele assumiu a Secretaria Municipal de Cultura de Volta Redonda

O governador Cláudio Castro, em nota enviada à imprensa, lamentou o ocorrido. “O brilhante ator Antônio Pedro nos deixou aos 82 anos. Um profissional completo, que além de ator, diretor e roteirista, teve participações importantes na gestão pública da cultura do nosso estado. Ele nos fez rir e chorar nas dezenas de participações em novelas e peças teatrais”, destacou o governador, frisando que Antônio Pedro também foi diretor da Funarj e do teatro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). “A ausência de Antônio Pedro vai representar um vazio e uma perda enorme para a cultura brasileira”, finalizou.

O velório será realizado nesta segunda-feira (13) no Cemitério da Penitência, no Rio, onde o corpo do ator será cremado.



Antônio Pedro foi secretário de Cultura em Volta Redonda. (Foto: Reprodução Site Papo de Cinema)