Morre o jornalista Francisco Padilha, ex-diretor da Fundação CSN

Matéria publicada em 26 de novembro de 2020, 13:13 horas

Rio de Janeiro – A morte do jornalista Francisco Guimarães Padilha, ex-presidente da Fundação CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), foi comentada nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira, 26. Amigos do jornalista descreveram Padilha como “uma pessoa gentil, elegante, sagaz, onde sempre viveu intensamente o jornalismo, principalmente na década de 60, durante os anos do começo da ditadura”.

Padilha também comandou o departamento de Comunicação Social da CSN. Ainda de acordo com amigos, com a morte do jornalista “perde-se um grande profissional da área que deixará um grande legado”.