Morre professor Marcelo Chaves, o Marcelão

Matéria publicada em 12 de junho de 2021, 11:07 horas

Volta Redonda – O professor e ex atleta de handebol, Marcelo da Silveira Chaves, de 66 anos, morreu nesta madrugada deste sábado, 12. Ele estava internado devido a complicações no pós-operatório de cirurgia ortopédica. “Marcelão”, como era conhecido teve carreira de destaque no handebol e no magistério. Ele coordenava equipe do atletismo da CSN/Recreio, foi coordenador de Esportes no Clube dos Funcionários, lecionou na Fundação Oswaldo Aranha, onde também foi diretor.

Marcelão também trabalhou na SMEL (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, foi professor e coordenador de esportes no Governo do Estado do Rio de Janeiro. Natural de Barra do Piraí, Marcelão era formado pela Fundação Oswaldo Aranha. Ele deixa esposa e filhos. O local do enterro e velório não foram, até o fechamento desta nota, divulgados pelos familiares.