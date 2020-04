Mortes por Covid-19 permanecem estáveis em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de abril de 2020, 21:16 horas

Volta Redonda – A cidade teve mais um dia sem mortes pela Covid-19 neste domingo (19). O número permanece em oito, com sete confirmações em uma suspeita.

As internações são 23, distribuídas da seguinte forma:

O Hospital das Clínicas tem cinco internados, sendo dois na UTI, em ventilação mecânica, e três em enfermaria, em ar ambiente. Não houve óbitos ou transferências nas últimas 24 horas.

As informações do Hospital Regional não chegaram ao DIÁRIO DO VALE.

O Hospital São João Batista tem um paciente suspeito em ar ambiente. Não houve óbitos ou transferências para o Hospital Regional no período.

O Hospital Unimed tem sete internados em enfermaria, sendo quatro suspeitos e três confirmados. Tem cinco pacientes internados em CTI, sendo quatro suspeitos e um confirmado. Existe ainda um suspeito na UTI neonatal.

Hospital do Retiro – Há três internados, suspeitos, em ar ambiente em enfermaria. Hoje, há um em CTI respiratório sem ventilação mecânica. Sem óbitos ou transferências para o HRegional no período.

No HINJA, foi mais um dia sem internações em CTI ou enfermaria hoje. Sem óbitos.

Resumo de Pacientes Internados:

– Total de pacientes Internados confirmados positivo ou suspeitos : 23

– Total internados em CTI com ventilação mecânica : 03

– Total internados sem ventilação mecânica : 20 bj

– Resumo de óbitos: Nenhum nas últimas 24 horas.

– Total de oito óbitos, sendo sete confirmados.