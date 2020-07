Motocicletas são apreendidas em operação para coibir prática de manobras perigosas, em Barra Mansa

Matéria publicada em 5 de julho de 2020, 13:23 horas

Prefeito fará reunião nesta segunda-feira, dia 06, com os motociclistas da cidade; Prefeitura vai realizar cadastro com aqueles que estão atuando como motoboys durante a pandemia

Barra Mansa- A Prefeitura de Barra Mansa deu início na noite de sábado, dia 04, a uma operação de fiscalização de motocicletas para coibir prática de manobras perigosas durante a madrugada. Nos últimos dias, uma pessoa morreu atropelada por uma motocicleta, que estava em alta velocidade, segundo a prefeitura, que após o acontecimento deu início a operação.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, informou que na noite deste sábado, três motocicletas foram fiscalizadas por apresentarem irregularidades. Uma estava sem os retrovisores, outra estava sem placas e a terceira além de estar sem placa, não tinha escapamento, o condutor não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e nem licenciamento.

– As motocicletas foram liberadas depois de apresentarem documentos de reinstalar placa, escapamento e/ou retrovisor. Nenhuma motocicleta foi apreendida apenas por falta de documentos, mas por estarem com outras irregularidades também – explicou.

Drable destacou que vai reprimir a circulação de motocicletas em alta velocidade, pela contra-mão, em cima da calçada, e com escapamento irregular ou empinando o veículo no meio da rua.

– Não podemos aceitar que pessoas sejam mortas, por que uns poucos decidem que não precisam cumprir as leis. E vale registrar, tem muito motoqueiro que trabalha correto e dentro da lei. Não seria justo julgar a todos em função de alguns. Não está sendo fiscalizado nada que o Código de Trânsito não trate de forma clara – falou.

Prefeitura vai fazer cadastro dos motoboys

O prefeito disse ainda que nesta segunda-feira, dia 06, vai fazer uma reunião às 14h30, no Parque de Saudade, com todos os motociclistas de Barra Mansa. A prefeitura fará um cadastro de todos os novos motoboys, que iniciaram na profissão com o início da pandemia. Os motociclistas que estão trabalhando na área devem levar documento do veículo, CNH, e comprovante de residência no dia.

– Todos terão a oportunidade de se cadastrar, quem estiver no erro com moto roubada, sem placa, adulterada, não vai ser cadastrado, por fim o estabelecimento que contrata o serviço também é responsável – disse Drable.