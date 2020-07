MP emite nota sobre apuração de denúncias em unidade do Degase de VR

Matéria publicada em 15 de julho de 2020, 12:03 horas

Rio de Volta Redonda – O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Chefia Institucional, emitiu nota esclarecendo sobre a queixa registrada em 07/07/2020 na 93º DP, conforme publicado no DIÁRIO DO VALE, referente a reclamação de servidores sobre abuso de autoridade durante vistoria realizada na unidade socioeducativa CENSE – Irmã Assunción de la Gándara Ustara, em Volta Redonda. Na nota, o órgão afirma que a referida unidade foi palco de recentes episódio graves, com cerca de três rebeliões e dezessete fugas em curto período de tempo, além de ter sido local da aparente prática de ato infracional análogo a homicídio, e o promotor de Justiça designado para tratar do assunto realizou vistoria.

O MP esclareceu ainda que a abordagem a alguns dos agentes apontados, foi no intuito de apurar relatos de fatos graves, em cumprimento a lei, com atuação nos limites de suas atribuições e de independência funcional, na busca da proteção e o bem estar dos internos. “Não são verdadeiros os relatos de que agentes foram ameaçados ou obrigados a retirar suas blusas”, afirma a nota.

O promotor reafirma ainda que “seu comprometimento com a defesa da ordem jurídica e dos direitos e garantias fundamentais e continuará trabalhando para apurar eventuais violações de direitos humanos. Assegura que os fatos apresentados junto à autoridade policial poderão ser comprovados nas imagens das câmeras de seguranças e por testemunhas, já que as vistorias contaram com o apoio de agentes do Grupo de Apoio aos Promotores (GAP/MPRJ)”.