MRS abre inscrições para curso de operador ferroviário na região

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 14:25 horas

Sul Fluminense– A MRS está com inscrições abertas para o curso de formação de Operador Ferroviário. Na nossa região, as vagas estão distribuídas em Barra do Piraí e Volta Redonda. As inscrições estão abertas até 18 de novembro e podem ser feitas por meio do site da empresa, na aba Trabalhe Conosco: https://www.mrs.com.br/vaga/curso-operador-ferroviario-mg-rj-sp/.

É preciso preencher quatro pré-requisitos para se candidatar: ter ensino médio completo, conhecimentos em informática, ser maior de 18 anos e ter residência fixa em uma das localidades onde serão ministradas as aulas.

O curso é gratuito, as aulas começam em janeiro de 2021 e têm duração de cerca de três meses. Os candidatos que evoluírem na triagem curricular passarão por etapas seletivas como entrevista por competência, dinâmica de grupo e avaliação psicológica.

Porta de entrada

A formação de Operador Ferroviário é uma das principais portas de entrada da MRS, em especial para os profissionais que estão diretamente ligados à operação. Ao final do curso, e a depender das vagas disponíveis, os formandos podem ser incorporados ao time da MRS como manobradores ferroviários ou auxiliares de maquinistas.

Clique aqui e acompanhe um pouco da rotina de um manobrador, profissional responsável pela execução dos procedimentos de logística do pátio, visando a segurança e a produtividade da operação. Aqui, você conhece mais a rotina de um auxiliar de maquinista.

O conteúdo das aulas inclui diversos assuntos teóricos e práticos como visitas técnicas, que proporcionam o desenvolvimento de conhecimentos ferroviários e valores praticados pela MRS, como por exemplo, segurança.