Mulher de 97 anos vence a Covid-19 em Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de agosto de 2020, 09:17 horas

Volta Redonda – Uma mulher, de 97 anos, moradora de Volta Redonda, deixou o Hospital Regional Zilda Arns nessa sexta-feira 31, após receber alta médica, depois de passar 12 dias internada, ao ser diagnosticada com a Covid-19.

De acordo com o resumo da internação, a idosa deu entrada na unidade no dia 19 de julho e após cinco dias, no dia 24 de julho, deu entrada no Centro de Tratamento Intensvo (CTI), onde permaneceu por mais cinco dias, até o dia 29 de julho.

Após esse período, a idosa ainda permaneceu mais dois dias na unidade hospitalar. Um grupo de profissionais de saúde registraram o momento da alta médica da idosa.