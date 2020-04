Mulher do governador Wilson Witzel também está com coronavírus

Matéria publicada em 23 de abril de 2020, 15:14 horas

Rio de Janeiro– A mulher do governador Wilson Witzel, Helena Witzel, também testou positivo para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, dia 23, pela assessoria de imprensa do governo do estado.

A assessoria informou também que o governador Witzel esteve nesta manhã no Hospital Copa D’Or, onde realizou exames de rotina de Covid-19. O governador já retornou ao Palácio Laranjeiras. Ele se recupera normalmente e passa bem.