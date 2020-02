Mulher é presa com 91 pinos de cocaína no São Carlos em Volta Redonda

Matéria publicada em 23 de fevereiro de 2020, 18:27 horas

Volta Redonda– Um mulher foi presa em flagrante com 91 pinos de cocaína, um prato com a mesma droga e um saco com pinos vazios par acondicionar cocaína A prisão aconteceu na manhã deste domingo (23), na Avenida Florestal, no bairro São Carlos, em Volta Redonda.

De acordo com a PM, ela tinha acabado de receber as drogas e iria distribuir no bairro. Outra mulher que estava com a suspeita também foi levada para a 93ª DP (Volta Redonda).