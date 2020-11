Mulher em condições de vulnerabilidade é encontrada  pela PRF 

Matéria publicada em 29 de novembro de 2020, 11:51 horas

Barra do Piraí – Policiais rodoviários federais encontraram uma mulher, em condições de vulnerabilidade, que caminhava na noite desse sábado, dia 28, às margens da BR-393, no Km 272, em Barra do Piraí. A mulher, segundo os policiais, caminhava de forma perigosa e correndo o risco de ser atropelada.

Os agentes levaram a desconhecida para o posto da PRF e perceberam que ela apresentava características de possível desorientação mental. Ela estava sem documentos e não soube informar o endereço de moradia. No posto da PRF, a mulher foi alimentada e examinada pela equipe médica da Concessionária K-Infra, que administra a rodovia.

Pouco depois, policiais foram informados de que se tratava de uma interna do Centro de Apoio Integrado Oswaldo Aranha (CAI), no distrito de Dorândia, de onde ela havia desaparecido desde o início da tarde desse sábado.

Ainda segundo relatos repassados à PRF, a família da mulher mora em condições de extrema pobreza, em Araruama, Região dos Lagos no Rio de Janeiro.