Neto estuda reajuste para o funcionalismo em fevereiro - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2023, 19:32 horas

Prefeito afirma que sua equipe está avaliando o percentual; aumento será para ativos e inativos

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto disse nesta quinta-feira (19), durante sua entrevista semanal ao programa ‘Dário de Paula’ que pretende conceder reajuste salarial ao funcionalismo no mês de fevereiro. O percentual do aumento, contudo, ainda não foi definido. Segundo Neto, sua equipe está estudando os valores que podem ser aplicados.

— (A equipe) está fazendo as contas — disse Neto, acrescentando que a equipe busca um “denominador comum”, que seria uma forma de conciliar a necessidade de reajustar os salários com a necessidade de equilíbrio das contas públicas.

A Câmara Municipal vai receber a mensagem do prefeito sobre a questão. Os vereadores estão próximos desse processo desde que abriram mão de parte do duodécimo (verba que obrigatoriamente o governo precisa repassar ao Legislativo) no ano passado, para que a prefeitura pudesse conceder um abono aos servidores.

O prefeito disse ainda que o aumento será concedido antes de primeiro de maio, quando o valor do salário mínimo vai passar de R$ 1.302 para R$ 1.320 mensais.

O prefeito ainda declarou que não sabe quando será possível pagar aos professores o novo piso salarial do magistério, que passou para R$ 4,4 mil. Ele disse que boa parte dos professores recebe “quase isso” mensalmente.

Professores

A CNM (Confederação Nacional dos Municípios) contesta a legalidade do aumento decretado pelo governo federal e recomenda cautela aos municípios na aplicação do reajuste, conforme reportagem publicada pelo DIÁRIO DO VALE.