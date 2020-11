No Dia do Doador de Sangue, Hemonúcleo de Volta Redonda reforça importância de doação

Matéria publicada em 25 de novembro de 2020, 17:53 horas

Volta Redonda– Doar sangue é um ato voluntário carregado de sentimento de gratidão e, em 2020, diante da pandemia do coronavírus, se tornou ainda mais valioso, pois muitos doadores deixaram de comparecer ao Banco de Sangue.

Por isso, no Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado nesta quarta-feira, dia 25 de novembro, a equipe Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, por meio da coordenadora do Banco de Sangue, Rosimere Herdy Guedes, ressaltou a importância deste ato de solidariedade.

– Hoje é dia de enaltecer e parabenizar o doador, que ajuda a manter o nosso estoque de sangue para atender a quem precisa na urgência médica. Só temos a agradecer a todas as pessoas que doaram sangue, amor e vida neste ano tão difícil -disse Rosimere.

O sangue coletado no Banco do Sangue de Volta Redonda atende o Hospital São João Batista, o Hospital Municipal Munir Rafful, o Hospital do Idoso e o Cais Aterrado, da Rede Municipal de Saúde, e os pacientes do Programa Unacom, no Hinja, em Volta Redonda; além do Hospital Municipal de Pinheiral e da Agência Transfusional, que fica no Hospital Municipal Flávio Leal, em Piraí.

Os interessados em doar devem procurar o Banco de Sangue de Volta Redonda, que fica no Hospital São João Batista e funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 13h. Para atendimento em grupo é necessário agendar através do telefone: (24) 3343-2994, das 7h às 16h, até o dia anterior da ação

Para ser um doador é preciso ter estilo de vida saudável, não ter comportamento de risco e respeitar o intervalo mínimo entre as doações, que é de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres. Para doar sangue, o interessado precisa apresentar documento com foto, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, não estar em jejum e não ingerir alimentos gordurosos.