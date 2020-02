Nova diretoria da Apae Volta Redonda toma posse nesta terça-feira

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2020, 19:05 horas

Volta Redonda- A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Volta Redonda promove nesta terça-feira (04), às 19h30, a cerimônia de posse da nova diretoria para a gestão 2020-2022, no salão Branco do Hotel Bela Vista. O empresário Mário Vitor Lopes Neto deixa a presidência e em seu lugar assume Dinaldo Santa Rosa Oliveira.

– Nós vamos dar continuidade ao trabalho que foi feito e vamos fazer o nosso melhor – disse entusiasmado o novo presidente.

Para Mario Vitor, que ficou à frente da Apae-VR nos últimos dois anos, foi muito gratificante o período. Ele destacou a melhoria financeira da associação que manteve suas portas abertas.

– Meu trabalho foi realizar diferentes projetos para Apae e espalhar solidariedade e só consegui porque tive o apoio de muita gente do bem e espero que esse apoio continue por que os assistidos da Apae continuam sonhando com um futuro e a associação é uma ferramenta para dar possibilidade a eles desse sonho se tornar realidade – afirmou Mário Vitor.

Confira a nova diretoria

da Apae Volta Redonda

Presidente: Dinaldo Santa Rosa Oliveira

Vice-Presidente: Joselito Magalhães

Primeiro Diretor Financeiro: Jairo Rocha da Costa

Segunda Diretora Financeira: Claudia Moreira Dornellas

Diretor Jurídico: Dr. Paulo de Alvarenga Farias Filho

Diretor de Relações Institucionais: Francisco Barbosa

Primeiro Diretor Secretário: Jorge Luiz de Araújo Rocha e Silva

Segundo Diretor Secretário: Aloízio Fernando dos Santos

Diretor de Patrimônio: Márcio Frazão Guimarães Lins

Diretor Operacional: Rafael Garcia Neto

Diretor de Marketing: David Tedesco

Diretora de Marketing: Flavia Manes

Diretor de Marketing: Rodrigo Calino

Diretor de Marketing: Wagner Luiz Soares de paula

Diretora Social: Zaira Maria Loureiro Monachesi

Diretor Jurídico: Perdo Dalboni