Nova etapa de vacinação antirrábica acontece neste sábado em Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de outubro de 2020, 16:32 horas

Volta Redonda– A campanha de Vacinação Antirrábica continua neste sábado, dia 31, em Volta Redonda. A imunização dos animais vai acontecer das 8h às 16h, em oito pontos da cidade. A ação acontecerá Unidades Básicas de Saúde nos bairros Eucaliptal, Conforto, São Lucas, 249, Ponte Alta, Siderlândia e Jardim Belmonte.

Já no bairro Jardim Ponte Alta a vacinação acontece na sede do Prefeitura + Presente. Esse ano, como uma das medidas para evitar aglomeração e prevenir a contaminação pelo novo coronavírus, o esquema de vacinação será realizado em cinco sábados consecutivos, de acordo com áreas geográficas do município.

A expectativa é que, durante a campanha, aproximadamente 22 mil animais, entre cães e gatos, sejam imunizados. O último sábado, dia 24, primeiro dia de vacinação, superou as expectativas da Vigilância Ambiental, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que organiza a campanha.

Mais de 4 mil animais foram imunizados. Desse total, 3296 eram cães (77,91%) e 728 gatos (22,09%). Além disso, da última campanha, que aconteceu em 2018, para essa de 2020 foi registrado um aumento de 12,8% de animais vacinados somente no primeiro dia de imunização.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Ambiental do município, Janaína Soledad, o número total de animais em Volta Redonda com indicação para

vacina é de 25.000 mil cães e 2.500 gatos. O objetivo é imunizar 75% deste público. “No ultimo sábado o resultado surpreendeu positivamente e o número foi maior do que previsto. Para este fim de semana a nossa expectativa é de vacinar 4 mil animais”, afirmou Janaína.

Para a segurança dos profissionais e da população, todos os protocolos de segurança serão seguidos. Só será permitida a entrada e vacinação de um animal por vez e os responsáveis deverão estar usando máscara.

Além disso, não serão vacinados animais levados por crianças, sem o acompanhamento de um responsável. A vacina também não poderá ser disponibilizada ao tutor para vacinação posterior dos animais, por questões técnicas. Serão vacinados os animais maiores de 90 dias e, apesar de não haver contraindicação, não serão vacinados animais em período de gestação ou lactantes.