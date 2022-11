Novembro Azul: Resende promove consultas médicas de rastreio nesta quinta

Matéria publicada em 2 de novembro de 2022, 13:44 horas

Consulta será nesta quinta-feira, dia 3, na Policlínica Paraíso, às 17h

Resende – A Prefeitura de Resende, por meio da Superintendência em Atenção Especializada, ligada à Secretaria Municipal de Saúde, promove uma ação da campanha Novembro Azul em alusão ao mês de combate ao câncer de Próstata. Nesta quinta-feira, dia 3, serão realizadas consultas médicas de rastreio na Policlínica Paraíso, às 17h.

O agendamento das consultas poderá ser realizado das 8h às 16h, na Policlínica Paraíso, ou na unidade de saúde mais próxima da residência do paciente.

As consultas médicas de rastreio são destinadas aos homens (moradores de Resende) com idade acima de 45 anos que não tenham feito consulta nos últimos 12 meses, ou homens com idade acima de 40 anos com casos de câncer de próstata na família (parentes consanguíneos).

Vale destacar que não é necessário encaminhamento médico, basta os pacientes levarem o cartão do SUS no dia da marcação da consulta.

-Iniciamos o mês da campanha Novembro Azul que busca orientar nossa população sobre o combate ao câncer de Próstata. E nesta quinta-feira, a Policlínica Paraíso estará aberta para nossos pacientes realizarem as consultas e exames de rastreio. É muito importante que os homens compareçam para buscar ajuda profissional para um diagnóstico precoce e também um tratamento adequado o quanto antes – disse o secretário de Saúde, Jayme Neto.