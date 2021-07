Novo comandante do 10º BPM toma posse em Barra do Piraí

Matéria publicada em 29 de julho de 2021, 18:42 horas

Barra do Piraí e Resende – O coronel-PM Alexandre Félix Barbosa tomou posse na quarta-feira, dia 29, como novo comandante do 10º Batalhão da PM (Barra do Piraí). Ele, que veio do 27º BPM (Santa Cruz), no Rio, substitui o também coronel João Jacques Soares Busnello, que que foi transferido para o DGP (Departamento Geral de Pessoal) da corporação.

Outra mudança

Nesta sexta-feira, dia 30, às 10hs, o tenente-coronel Charles Pereira da Silva, que estava no DGP (Departamento Geral de Pessoal), assume o comando do 37ª BPM (Resende). Ele assume o lugar do também tenente-coronel Perry Souza Azeredo, que será transferido para o 21º BPM, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.