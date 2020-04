Número de casos suspeitos de coronavírus chega a 42 em Valença

Matéria publicada em 6 de abril de 2020, 09:24 horas

Cinco pacientes seguem internados, sendo que dois deles já tiveram diagnóstico confirmado para Covid-19

Valença – A exemplo das demais cidades, o número de pacientes com suspeita de coronavírus aumentou em Valença, neste final de semana. O município notificou ao Ministério da Saúde o registro de 42 casos da doença, sendo que cinco pacientes seguem internados. Dois deles já tiveram confirmação da doença. A cidade registra ainda um óbito por Covid-19.

Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, o numero de casos com síndrome gripal também registrou aumento: foram 451 pacientes atendidos no Hospital Escola; outros 23 no Hospital da Unimed; mais dois no Hospital de Santa Isabel e outros 22 na Atenção Básica do SUS (Sistema Único de Saúde). Onze pacientes aguardam confirmação ou não da doença.