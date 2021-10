OAB e Ônibus de Defesa do Consumidor da Alerj atendem moradores de Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de outubro de 2021, 10:23 horas

Volta Redonda – Pelo menos 60 pessoas foram atendidas atendimentos pelo Ônibus do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), em parceria com a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), de Volta Redonda. O veículo está estacionado na Praça Sávio Gama, em frente à prefeitura, no Aterrado. Os atendimentos, iniciados nessa sexta-feira, 15, seguem até às 16h deste sábado, 16.

O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, o advogado José Roberto Paiva, que vem acompanhando os trabalhos disse que as queixas de cobrança indevida de fatura de celular lideram os registros de reclamações, seguidas de pedidos de orientação sobre fraudes em liberação de empréstimos consignados concedidos de forma ilegítima. Os consumidores se queixam ainda quanto a demora na entrega de produtos comprados online.

– Nosso trabalho é orientar os consumidores quanto à forma correta de agir, para garantir que seus direitos sejam cumpridos. As reclamações contra empresas, preços abusivos, entregas não realizadas, cobranças indevidas, entre outras, serão protocoladas pela Comissão da Alerj e encaminhadas às empresas para que o problema seja senado – explicou o representante da OAB, José Roberto Paiva, acrescentando que, caso o problema não seja sanado, o consumidor deverá buscar ajuda jurídica.

O Ônibus do Consumidor é um projeto itinerante da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj (Codecon) e que circula semanalmente pelos bairros da cidade do Rio de Janeiro e demais municípios do estado. O objetivo é oferecer à população orientações jurídicas e informações sobre como proceder no dia a dia em defesa de seus direitos como consumidor.

Lançamento

Advogados de Volta Redonda também concentraram as atenções no lançamento da candidatura do presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira, que disputa reeleição ao cargo. Cerca de 40 profissionais da classe participaram do evento no Jockey Club, no Rio de Janeiro. O presidente da OAB de Volta Redonda, o advogado Rodrygo Monteiro, acompanhou os eventos e falou da importância da entidade para a democracia e defesa dos direitos da classe.

– Na gestão do Luciano todas as subseções tiveram o mesmo peso, mostrando que a advocacia da capital e interior tem o mesmo valor e com a pandemia ampliamos nosso trabalho para garantir renda e dar apoio ao profissional da classe. Estamos agora ampliando nossas ações, ouvindo o que a advocacia tem a dizer, nos indicando o que precisa ser feito – ressaltou Monteiro, acrescentando que no dia 22 será o lançamento da chapa da subseção de Volta Redonda, que também disputará reeleição ao cargo no município.