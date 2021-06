OAB-VR realiza campanha de vacinação contra gripe

Matéria publicada em 18 de junho de 2021, 08:11 horas

Evento é fruto de parceria entre Caarj e OAB com objetivo de imunizar advogados dependentes

Volta Redonda – A campanha anual de Vacinação Contra a Gripe – Influenza – realizada pela Caarj (Caixa de Assistência da Advocacia do Estado do Rio de Janeiro), em parceria com a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), em Volta Redonda, acontece na próxima segunda-feira, 21, em sistema drive-thru, na sede do órgão, na Rua 535, número 323, Jardim Paraíba. Os advogados serão atendidos das 10h às 16h.

O presidente da Caarj, Ricado Menezes, antecipou que a campanha acontece em todo o estado com duração de dois meses. “Após finalizarmos a primeira rodada de vacinação, faremos a repescagem com novas datas para atendermos os que não puderam comparecer à primeira etapa da campanha”, lembrou o presidente, alertando que o cronograma visa, inclusive, beneficiar àqueles que precisam de intervalo de 15 dias entre a vacina contra a Covid e Influenza.

O intervalo entre as duas vacinas – Gripe e Covid-19 – segue orientações do Ministério da Saúde. “O ideal é priorizar a vacina contra a Covid e, para que ninguém fique desassistido, pretendemos passar duas vezes em todas as 63 subseções para garantir que toda a advocacia possa ser vacinada contra a gripe”, completou Ricardo Menezes.

Com opção drive-thru em alguns pontos de vacinação, também será possível ser atendido sem sair do carro! Além de advogados e advogadas, serão vacinados, gratuitamente, dependentes e agregados, estagiários de Direito, além de funcionários e prestadores de serviço da OABRJ e da Caarj. E vale reforçar que a Caarj está seguindo todos os protocolos recomendados pelas autoridades sanitárias.

O presidente da OAB/VR, o advogado Rodrygo Monteiro, disse que a entidade em Volta Redonda já está com toda a estrutura montada para receber os profissionais durante a campanha. “Precisamos cuidar dos nossos profissionais para que possam atuar no mercado em saúde plena e, para isso, não medimos esforços para garantir a vacinação a todos”, completou.

Assistência

A Caixa de Assistência da Advocacia do Estado do Rio de Janeiro (Caarj) oferece diversos atendimentos e benefícios para associados com ações destinadas ao lazer, cultura, entretenimento, prática de atividade física, somados a projetos e ao Núcleo Assistência. Esse setor se tornou, inclusive, um dos mais requisitados durante a pandemia, quando boa parte dos advogados lançaram mão do Auxílio Atendimento Psicológico, destinados aos profissionais em situação de vulnerabilidade social.

Outro serviço bastante solicitado foi o Auxílio Inclusão Social, também destinado aos profissionais em situações especiais de vulnerabilidades sociais. A iniciativa consiste em concessão de Auxílio Cesta Básica, no valor de até R$ 100,00, por até três meses. Podem solicitar o auxílio profissionais em fragilidade sócio familiar, doenças ou catástrofes, entre outros.

Um terceiro serviço que vem ganhando as atenções dos advogados é a Capacitação Profissional – Outra linha assistencial que pode integrar o Auxílio Inclusão Social, onde a Caarj, em parceria com a Escola Superior de Advocacia – ESA, poderá conceder até duas bolsas de estudos por curso a serem concedidas para os inscritos que necessitem de auxílio para se reinserirem no mercado de trabalho.

– Temos um leque de atendimentos e nosso objetivo sempre é manter nossos advogados e advogadas amparados, seja através de atualizações, assistência em momentos econômicos delicados, como também no lazer, cultura, entre outros – concluiu Ricardo Menezes.