Matéria publicada em 23 de abril de 2021, 08:27 horas

Rio – A Secretaria de Agricultura apreendeu cerca de 270 kg de alimentos impróprios ao consumo durante a Operação Boi Garantido. A ação, que averiguou denúncias de comércio de carne vindas de abate clandestino na região, ocorreu na Baixada Campista e no Farol de São Tomé, em parceria com agentes da Vigilância Sanitária, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal.

– As operações são fruto de um trabalho constante da Defesa Agropecuária, responsável pela fiscalização de agroindústrias que processam produtos de origem animal. A parceria com as vigilâncias sanitárias municipais, responsáveis pela fiscalização do comércio de produtos, é essencial – explicou o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.

Foram identificadas irregularidades nos três estabelecimentos fiscalizados. Dois açougues de Campos de Goytacazes vendiam carne bovina sem origem sanitária, enquanto um minimercado da praia do Farol comercializava produtos de origem clandestina e fora do prazo de validade. Os infratores assumiram os crimes.

– É importante adquirir apenas carnes de procedência legal, verificando a presença do símbolo do serviço de inspeção estadual, municipal ou federal. Os selos garantem que as carnes são de estabelecimentos inspecionados sob rigoroso critério de higiene – destacou o superintendente de Defesa Agropecuária, Paulo Henrique de Moraes.

Denúncias à Vigilância Sanitária podem ser feitas pelo telefone 99868-0244. O anonimato é garantido.