Operação especial do feriado de Tiradentes começa nesta quarta-feira na Rodovia do Aço

Matéria publicada em 20 de abril de 2022, 11:35 horas

Previsão é de que cerca de 22 mil veículos trafeguem diariamente pela BR-393 até domingo, um acréscimo de 10% em relação ao fluxo diário normal

A K-Infra Rodovia do Aço realiza operação especial de atendimento e orientação aos usuários da BR 393 (Lúcio Meira) das 14h de quarta-feira (20/04) às 23h59 de domingo (24/04) no feriado prolongado de Tiradentes. O trabalho contará com reforço nas equipes de plantão nas bases de apoio, no trecho da rodovia com veículos operacionais em pontos estratégicos e nas equipes de inspeção ao longo da rodovia com orientações de segurança. A estimativa é de que passem pela BR-393 cerca de 22 mil veículos por dia, um acréscimo de 10% em relação ao fluxo diário normal.

Os dias e horários de maior movimento serão quarta-feira (das 14h às 23h59) e quinta-feira (das 6h às 18h), na ida; e domingo (das14h às 23h59), na volta do feriado.

A concentração de tráfego será maior nas proximidades de Volta Redonda, Três Rios e Além Paraíba (MG).

Para garantir a segurança de todos a concessionária disponibilizará 24 horas por dia 5 ambulâncias, 1 UTI móvel, 5 guinchos leves, 2 guinchos pesados, 2 caminhões-pipa, 4 veículos de inspeção de tráfego e 5 unidades de transporte de animais apreendidos. Quem passar pela Rodovia do aço também terá à disposição as 5 unidades de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), com sanitários, fraldário e linha de contato direto com a central de atendimento da concessionária, além de socorro mecânico e médico.

SAU 1 (km 125,6) Sapucaia

SAU 2 (km 159) Três Rios

SAU 3 (km 194) Paraíba do Sul

SAU 4 (km 230,8) Vassouras

SAU 5 (km 268,2) Barra do Piraí

Para garantir a fluidez do tráfego, a K-Infra suspenderá interdições totais de pista a partir das 14h até as 23h59 de quinta-feira e das 6h até as 23h59 de sexta-feira, assim como das 14h até as 23h59 de domingo.

Poderão ocorrer intervenções somente em casos emergenciais. Qualquer interrupção parcial da Rodovia estará sujeita a avaliação pela Polícia Rodovia Federal.

A Rodovia do Aço oferece uma infraestrutura moderna, que proporciona aos usuários da BR-393 segurança e conforto durante as viagens, com monitoramento constante do trecho da concessão. Essa tecnologia garante maior segurança e, em especial, agilidade no socorro às vítimas de acidentes.

A concessionária também disponibiliza uma linha gratuita para receber informações: 0800-2853-393. Deficientes auditivos podem usar o número 0800-0959-393.

O endereço do site oficial da Rodovia do Aço é www.rodoviadoaço.com.br