Operação recolhe câmeras usadas pelo tráfico em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 12:34 horas

Equipamentos estavam em ruas dos bairros Santo Agostinho e Jardim Belmonte

Volta Redonda – Quatro câmeras e sete caixas de distribuição, além de fios e cabos, foram recolhidos durante uma operação da secretaria de Ordem Pública em parceria com o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e com a 93ª Delegacia de Polícia (DP). A ação aconteceu nesta terça-feira (14), nos bairros Santo Agostinho e Jardim Belmonte, onde foram encontrados os equipamentos. De acordo com o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro, as câmeras eram utilizadas para monitorar as ações policiais de repressão ao tráfico de drogas.

O material recolhido foi encaminhado à 93ª DP, onde o caso foi registrado. Ainda segundo o tenente-coronel Luiz Henrique, os agentes das forças de segurança vêm mapeando esses locais há algum tempo e planejaram a operação de retirada, que deverá acontecer em outros bairros do município. “A ação conjunta foi planejada após levantamento operacional de câmeras de uso não permitido, colocadas em alguns bairros. As operações são importantes para que seja resguardado o direito da população, e outras serão desenvolvidas nesse sentido em toda a cidade”, reforçou o secretário.

Operação será estendida para outros bairros de Volta Redonda

Foto: cedida pela Semop Secom PMVR