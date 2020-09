Ordem DeMolay de Volta Redonda realiza campanha de doação de sangue

Matéria publicada em 25 de setembro de 2020, 12:07 horas

Volta Redonda – O Capítulo Volta Redonda Wilton Cunha 005, da Ordem DeMolay, realizou esta semana campanha para doação de sangue no Hemonúcleo do Hospital São João Batista.

O atual mestre conselheiro, Fernando Aguiar Franco, agradeceu o apoio e a presença dos DeMolays e falou sobre a importância da campanha: “Somos jovens, entre 14 e 20 anos e o objetivo da Ordem DeMolay é formar líderes e melhores cidadãos comprometidos com o próximo, com a nossa cidade e com a vida. Estamos aqui hoje para fazer a nossa parte, tomando todas as precauções contra a COVID-19, para dar o exemplo e para convidar a todos para virem fazer a doação de sangue. É uma atitude simples, mas que pode ajudar a salvar muitas vidas. O hemonúcleo da nossa cidade está precisando de ajuda. Chame os amigos e venha doar.”

Além dessa campanha, o Capítulo Volta Redonda Wilton Cunha 005, mesmo por conta da pandemia, vem realizando diversas campanhas filantrópicas, mantendo, porém os cuidados com seus membros e a comunidade.

O banco de sangue do Hospital São João Batista, Rua Nossa Senhora das Graças, n° 235, Bairro São Geraldo. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 13h. O telefone para contato é (24) 3339-4242, ramais: 235/236.