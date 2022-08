Paraty receberá o 10º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas em 2023

Matéria publicada em 12 de agosto de 2022, 11:52 horas

Evento acontecerá pela primeira vez no estado do Rio de Janeiro

Paraty – A cidade de Paraty sediará em 2023 o 10º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial. O evento tem como objetivo fortalecer o turismo por meio da promoção de ações sustentáveis. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira, dia 11, durante a edição deste ano, em Diamantina (MG).

A cidade foi aprovada, por unanimidade, em reunião com os prefeitos das cidades participantes do encontro. A Prefeitura de Paraty também anunciou que, junto com o 10º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial, será realizado o circuito de cidades criativas e gastronomia.

O evento em Diamantina reuniu líderes e gestores do setor turístico e cultural, com o objetivo de promover o uso sustentável do patrimônio de localidades históricas, de forma a fortalecer o turismo e gerar desenvolvimento, especialmente no pós-pandemia. Com a escolha de Paraty, será a primeira vez que o estado do Rio de Janeiro sediará o evento, que já aconteceu em São Luís (MA), Salvador (BA), Porto Alegre (RS), Manaus (AM), Foz do Iguaçu (PR), Brasília (DF) e Olinda (PE).

O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, comemorou a conquista e falou sobre o encontro. “Foi aprovado por unanimidade que Paraty será a sede do décimo encontro das cidades patrimônio mundial, um evento que nós vamos expandir fazendo também o encontro das cidades criativas. Nosso objetivo também foi reivindicar recursos e investimentos para saneamento básico, recursos para formação de profissionais e para o nosso centro de economia criativa, até por exigência da própria Unesco. Também reforçamos o pedido de criação do fundo nacional de cidades criativas e patrimônio mundial, em proposta que será encaminhada ao Congresso Nacional e ao Governo Federal”.

Durante o encontro, ficou acordado que Paraty receberá seu título de patrimônio mundial em uma entrega simbólica, a ser realizada em novembro, em acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Secretaria Nacional de Cultura.

Também foi alinhada com a presidente do Iphan, Larissa Peixoto, a revogação da antiga portaria 402 do Iphan, a partir da assinatura de um termo de cooperação técnica com a prefeitura. Com a publicação de uma nova portaria, a atuação do Iphan ficará restrita ao sítio tombado e a prefeitura ficará com a fiscalização e licenciamento de todo o território do município. Essa restrição vinha prejudicando o desenvolvimento de Paraty e travando diversos projetos, inclusive obras da prefeitura.

O Iphan liberou ainda R$ 300 mil para a reforma do telhado da Matriz. Outro assunto que entrou na pauta foi a implantação da acessibilidade no centro histórico e a regulamentação de chaminés, atendendo a uma reivindicação do comércio.

O Encontro Brasileiro das Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial é realizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) e a Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial (OCBPM), e aborda temas como patrimônio cultural, políticas públicas, financiamento e investimentos para cidades históricas, investimentos e economia criativa, e cultura para desenvolver o turismo sustentável.