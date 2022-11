Paraty será enredo no carnaval paulista

Matéria publicada em 31 de outubro de 2022, 16:42 horas

Acadêmicos do Tatuapé vai homenagear a cidade; prefeito Luciano Vidal esteve no lançamento do samba-enredo

Paraty – A Acadêmicos do Tatuapé escolheu a cidade de Paraty, na Costa Verde, como enredo para o Carnaval 2023. O lançamento do samba aconteceu na quadra da escola da Zona Leste, no último sábado, dia 29. O prefeito do município, Luciano Vidal, e o secretário de Turismo, Paulino, estiveram presentes para prestigiar o evento, que também marcou os 70 anos da agremiação e a coroação da nova rainha de bateria, Muriel Quixaba.

Luciano Vidal falou sobre a emoção no momento do lançamento: “Foi um verdadeiro sucesso e muita emoção fazer parte deste lançamento. Foram 15 sambas para chegar nesta mescla de samba e melodias para escolher todas as informações e chegar em um só enredo”.

O samba foi lançado e cantado pelo intérprete Celsinho Mody. Na abertura, Luciano Vidal e Paulino participaram da cerimônia de lançamento do samba, com a bandeira de Paraty, momento em que receberam o título de amigos e parceiros da escola.

A cerimônia foi coordenada pelo presidente da Acadêmicos do Tatuapé, Eduardo, o Edu Sambista. O samba do Tatuapé tem autoria de Fabiano Tennor, Henrique Silva, Magoo e Kuka Monteiro.

A escola é bicampeã do carnaval de São Paulo e busca o tricampeonato.