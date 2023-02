Parceria entre Seeduc e Firjan SENAI oferece 800 vagas para estudantes da rede estadual - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2023, 16:28 horas

A Firjan SENAI está disponibilizando 800 vagas para cursos de qualificação profissional para os alunos nas regiões Sul e Centro-Sul Fluminense. Informações e inscrições devem ser feitas até 22 de fevereiro no link http://bit.ly/3YvYBDz

O grande objetivo deste projeto é preparar e ampliar a capacitação dos alunos da rede pública de ensino, para encarar os desafios profissionais que irão surgir. Os cursos de qualificação profissional são organizados para preparar para a vida produtiva e social, e aumentam a empregabilidade, pois o candidato terá vivências e técnicas diferenciadas no mercado de trabalho.

A duração dos cursos varia, de acordo com cada área, e as turmas serão formadas sempre no contraturno escolar, possibilitando ao futuro aluno que concilie os estudos entre as redes de ensino.