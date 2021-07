Parentes buscam informações de mulher desaparecida desde quarta-feira no bairro Colina

Matéria publicada em 29 de julho de 2021, 12:44 horas

Volta Redonda- Parentes e amigos de Cristina Rosestolato de Moraes Ferreira, de 62 anos, estão sem notícias dela desde ontem à tarde.

Segundo informações de parentes, Cristina saiu de casa no bairro Colina por volta da 14h30 e não retornou e nem deu notícias. A moradora reside na Rua Marcelo Monteiro Cesar N 140 apto 101, bairro Colina. Ela tem 1.64m e 60 kg e saiu só com a roupa do corpo, sem celular ou documentos.

Contato pelo telefone (24) 98102-0007*