Parque do Itatiaia volta a funcionar dia 5

Matéria publicada em 30 de julho de 2020, 09:02 horas

Itatiaia – O Diário Oficial da União publicou a decisão de reabertura do Parque Nacional do Itatiaia que volta a receber visitantes a partir da próxima quarta-feira (5). A retomada de visitantes será gradual e precisará obedecer medidas de segurança para o enfrentamento da Covid-19. As novas regras vão mudar a rotina do parque e os espaços vão receber adequações, como placas de sinalização com orientações e estruturas que disponibilizam materiais de higiene.

Apenas a parte baixa do parque estará à disposição dos turistas. As principais atrações são a Piscina do Maromba, as cachoeiras Véu da Noiva e Itaporani, a Pedra da Fundação, o Centro de Visitantes, o Mirante do Último Adeus, a Trilha dos Três Picos e o Lago Azul, cujo banho em cachoeiras, rios, duchas coletivas e lagoas seguirá proibido.

Os locais fechados, como restaurantes e museus, somente poderão funcionar com portas e janelas abertas para circulação do ar. Os atrativos turísticos que poderão ser visitados são os localizados apenas no estado do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, vigora um decreto mais restritivo que não permite a atividade turística. O número de visitantes ficará limitado a 40% da capacidade. A direção do parque aconselha que os ingressos sejam comprados pela internet, para que sejam evitadas aglomerações.

As atividades turísticas do Parque Nacional do Itatiaia foram interrompidas no dia 17 de março. Segundo a direção do local não há previsão de quando a parte alta vai voltar a receber visitantes.