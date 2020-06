Parque Nacional do Itatiaia tem reabertura prevista para dia 8 de julho

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 17:30 horas

Itatiaia– O Parque Nacional do Itatiaia tem reabertura prevista no dia 8 de julho para as atividades turísticas na unidade de conservação. O anúncio foi feito durante uma reunião entre o prefeito de Itatiaia, Eduardo Guedes, e o novo diretor do Parque Nacional do Itatiaia, Coronel Luiz Gonzaga Barbosa Aragão.

A data de reabertura ainda precisa ser aprovada pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes, responsável pela reserva. O Parque recebe cerca de 100 mil turistas por ano. No local, há 1,5 mil espécies de plantas e 400 de animais, além de trilhas e cachoeiras.

– Temos muito orgulho do Parque Nacional do Itatiaia. Essa visita do novo diretor do Parque foi muito importante para nos conhecermos, estreitarmos os laços e propor futuras parcerias – afirmou o prefeito de Itatiaia, Eduardo Guedes.

O diretor do Parque destacou que a unidade está de portas abertas para a comunidade.

– Nossas prioridades são a comunidade e os visitantes. É de extrema importância que tenhamos parcerias e diálogo com a administração municipal, que pode contar conosco – relatou Luiz Aragão.

Também estiveram presentes na reunião o vice-prefeito de Itatiaia, Sebastião Mantovani, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael Veríssimo, o secretário de Planejamento, Jair Alexandre, o vereador Cristian de Carvalho, o presidente da Associação de Hoteleiros de Itatiaia, Luiz Carlos Ferreira Bastos e a diretora administrativa da secretaria de Desenvolvimento Econômico, Roberta Dias de Oliveira.