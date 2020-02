Parto domiciliar ganha espaço na região

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2020, 09:34 horas

Pais elogiam e aprovam o procedimento, acompanhado por profissionais do ramo

Quatis- Mesmo com todo o avanço da medicina e o tradicionalismo ainda forte das maternidades hospitalares, o parto domiciliar ganha cada vez mais espaço na região. Mesmo que ainda seja uma prática “tímida”, já não é mais tão difícil encontrar quem tenha optado por ganhar um bebê em casa. E não estamos falando da zona rural, longe dos grandes centros médicos. As “mamães coragem” estão por aí, nas ruas das cidades do Sul Fluminense.

Segundo a enfermeira Raphaela Casemiro dos Santos Figueiredo, o parto domiciliar planejado tem gerado uma demanda maior e criado um debate interessante. Profissional obstetra com especialização em enfermagem neonatal e saúde perinatal, ela destaca que gestantes e familiares já são mais informados sobre o tema. “Hoje em dia as mulheres estão mais informadas e fundamentadas quanto às suas escolhas. Há a ampliação de uma clientela que vislumbra o parto domiciliar como algo de desejo da autonomia sobre seu corpo no período da gestação. Elas prezam por um momento tranquilo, um ambiente já amigável do convívio e no qual a participação da família está mais ativa. Além disso, a expectativa desta experiência única”, afirmou.

Para Raphaela, que realiza partos domiciliares há aproximadamente dois anos e atua conjuntamente com a enfermeira Ana Paula dos Santos, que também possui pós-graduação em Enfermagem Obstétrica, o parto domiciliar proporciona inúmeras vantagens e benefícios. “Contribui para o bem estar dessa mãe dentro do aconchego de seu lar, do acolhimento da família, de enxergar o parto como etapa fisiológica da vida reprodutiva da mulher. É uma reafirmação do protagonismo da mulher durante o parto e nascimento. Há também a participação paterna mais ativa e a possibilidade ao resgate da humanização do parto e nascimento”, contou ela, para emendar:

– A mulher tem a liberdade de escolher o local da casa e a posição em que deseja para o parto, bem como quem ela quer que esteja presente durante este importante momento para o casal – esclareceu.

Ana Paula dos Santos afirma que para o parto ocorrer com sucesso há uma série de medidas e cuidados que devem ser tomados pelos profissionais que irão realizar o procedimento. Além disso, ela destaca que busca junto com sua colega constante especialização.

– O parto domiciliar planejado, como o próprio nome já diz, é um processo planejado previamente ao desejo e possibilidades do casal. Ao manifestar o desejo do parto domiciliar, o casal passa por uma entrevista, na qual são avaliados. Observamos a idade gestacional, os riscos e desejo do casal – disse.

A enfermeira destaca ainda que são várias as medidas de segurança e prevenção de riscos para a prática. “Gestações de risco habitual, existência de hospital próximo para transferência (caso necessário), dentre outros aspectos importantes são avaliados”, contou.

Pais afirmam que parto

domiciliar é mais tranquilo

A Secretária de Assistência Social de Quatis, Rosana Almeida, optou em 2017 por fazer o parto da sua filha Eloísa em casa, com as enfermeiras obstetras Rafaela Casemiro e Ana Paula dos Santos. Ela afirma ter tomado a melhor decisão de sua vida.

– Foi uma experiência incrível, fantástica, muito segura e tive um parto muito bem preparado, com tudo perfeito. Entre as vantagens de um parto domiciliar, eu cito a tranquilidade e a segurança, pois a criança vai nascer em sua própria casa, onde há um acolhimento maior tanto para nós mães como para o bebê. Eu estava em minha casa, com minhas coisas, e o pai também acompanhou tudo juntamente com o meu filho Emanuel, de sete anos. Tudo aconteceu em uma piscina de plástico e foi um momento inesquecível – declarou, ainda emocionada Rosana.

O pai da Eloísa, o bacharel em direito Denis Cardoso, considera que foi “abençoado por Deus” ao ter participado do parto humanizado de sua filha.

– Se eu soubesse que o parto domiciliar era tão maravilhoso, não teria perdido tanto tempo para decidir. Além de ser uma dádiva para a mulher, foi também para toda a família, pois até o meu filho de 7 anos participou. Foi uma decisão difícil e nós pesquisamos muito antes de optarmos por este tipo de parto humanizado. Também tivemos a graça de termos bons profissionais, como no caso da Rafaela e Ana Paula – Elogiou.

Segundo Denis, foi tudo preparado antecipadamente e a obstetra acompanhou todo o parto. “A forma de interagir com a mãe e a criança é total e uma experiência muito gratificante”, afirmou o pai Denis.

Por Júlio Amaral