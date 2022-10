Patrulha de Proteção ao Idoso amplia atendimento em Volta Redonda

Matéria publicada em 21 de outubro de 2022, 13:02 horas

Cerca de 10 locais que prestam assistência aos idosos estão fazendo parte da agenda de visitas

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Público (Semop), ampliou a área de atuação da Patrulha de Proteção ao Idoso. Agora, além de cuidar das medidas protetivas, foi aberta uma agenda de visitas a cerca de 10 locais que prestam assistência aos idosos – públicos e particulares -, como, por exemplo, Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e entidades ligadas ao município.

O secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, explicou que a ampliação do serviço tem como objetivo estender a proteção a esse segmento que está entre os grupos mais vulneráveis da sociedade.

“Por serem sujeitos a atos de violação dos seus direitos e também para estabelecer uma maior aproximação às pessoas que podem, em algum momento, precisar da ajuda da rede protetora oferecida pelo município”, disse.

Ainda neste mês, a Semop e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) irão se reunir para organizar o acompanhamento da Patrulha aos locais de atividades esportivas promovidos à melhor idade pela Pasta, como outra forma de proximidade com as pessoas idosas.

“Volta Redonda é conhecida como a cidade mais carinhosa com os idosos e a Patrulha vem fechar esse ciclo de proteção. Não há a intenção de repressão nas visitas a esses locais específicos, mas sim a polícia de proximidade, mostrando que o município se preocupa em todos os níveis. O objetivo é fortalecer o nosso atendimento, estar disponível e auxiliar no que for necessário, gerando proteção para que nada de mal aconteça”, explicou o secretário.

A Patrulha de Proteção ao Idoso foi criada em 15 de junho pelas secretarias municipais de Ordem Pública (Semop) e de Ação Comunitária (Smac). Ela é formada por um homem e uma mulher da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), capacitados para que o atendimento seja feito com pessoalidade. Um número de Whatsapp é disponibilizado às vítimas para que possam entrar em contato imediatamente, em caso de emergência.