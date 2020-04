Pesquisa conclui que Covid-19 derruba avaliação de Bolsonaro e otimismo dos brasileiros

Matéria publicada em 3 de abril de 2020, 14:10 horas

Volta Redonda – Uma pesquisa realizada pela XP Investimentos concluiu que a avaliação do governo federal vem se tornado cada vez mais negativa depois do surgimento da crise resultante da pandemia da Covid-19. A pesquisa foi feita nos meses de março e abril, e, como não se trata de divulgação de intenção de voto nas eleições municipais, não depende de autorização da Justiça Eleitoral para ser divulgada. Foram feitas mil entrevistas por telefone, em 30 de março e 1 de abril. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.

Um dos dados mais importantes mostra que, desde novembro de 2018, antes da posse, portanto, pela primeira vez as expectativas de que o restante do governo Bolsonaro seja ruim ou péssimo são maiores do que a esperança de que ele seja bom ou ótimo. Em 20 de abril, 37% dos entrevistados acreditavam que o restante do mandato presidencial seria negativo; 34% tinham expectativa positiva, 20% tinham expectativa neutra e 9% não souberam ou não responderam.

Com a avaliação dos governadores, acontece o oposto: pela primeira vez, a expectativa positiva (bom ou ótimo) superou as negativas (ruim ou péssimo); em números, 44% têm expectativas positivas para os governos estaduais em abril, contra 15% de expectativas negativas, 37% de expectativas neutras e 4% de pessoas que não souberam ou não responderam.

O Congresso Nacional melhorou sua avaliação, mas continua com expectativas negativas: em abril, tem 18% de expectativa positiva, 32% de expectativa negativa, 45% neutra e 5% não sabem ou não responderam.

Finanças pessoais

No que diz respeito às finanças pessoais, a população está pessimista: 45% acham que suas dívidas vão aumentar ou aumentar muito, e só 17% acreditam que vão diminuir. Os que acham que nada vai mudar com relação ás dívidas são 29%, enquanto 6% dizem não ter dívidas e 3% não sabem ou não responderam.

Os entrevistados também estão divididos quanto a seus empregos: 45% acham que há chances muito grandes ou grandes de manterem o emprego, enquanto outros 45% acham que essas chances são muito pequenas ou pequenas, e 10% não sabem ou não responderam.

O surto do novo coronavírus

Em fevereiro, 49% da população dizia não ter medo ou ter pouco medo do vírus; esse percentual caiu para 28% em março e 24% em abril. Já os que têm muito medo eram 21% em fevereiro; o percentual subiu para 34% em março e voltou a crescer, para 37%, em abril.

Sobre o isolamento social, 80% acreditam que é a melhor forma de enfrentar a crise, 12% acham que está sendo exagerado, 6% acham que não é a melhor forma de enfrentar o problema e 2% não sabem ou não responderam.

Quanto à duração do isolamento, o maior percentual (28%) acredita que o isolamento vai durar cerca de um mês; 22% acreditam em 15 dias, 13% acham que vai durar cerca de dois meses, mesmo percentual de quem acha que serão mais de dois meses; 12% acham que vai terminar logo, mesmo percentual dos que não sabem ou não responderam.

Eleições

A maior parte dos entrevistados (60%) se disse a favor do adiamento das eleições municipais; 28% são contra e 12% não sabem ou não responderam.

Acesse aqui a pesquisa completa:

pesquisaXP