Pesquisa Mind mostra liderança do DIÁRIO DO VALE entre meios de comunicação em Volta Redonda

Matéria publicada em 26 de junho de 2020, 16:52 horas

Volta Redonda – Uma pesquisa feita pelo Instituto Mind entre os dias 19 e 26 de junho, entrevistando 600 pessoas em Volta Redonda, mostrou que o DIÁRIO DO VALE, tanto em sua versão online quanto na impressa, lidera entre os meios de comunicação.

Que jornal você lê com maior frequência para saber notícias da região?

Uma das perguntas feitas aos entrevistados foi qual jornal eles leem com maior frequência. O DIÁRIO DO VALE ficou na frente com 20,9% das respostas, mais do que dez vezes a quantidade de citações do veículo que ficou com a segunda colocação na pesquisa. As respostas foram espontâneas, sem que o entrevistado visse uma lista de nomes, e foram permitidas respostas múltiplas, ou seja, o entrevistado poderia citar mais de um veículo.

Que site você acessa para saber notícias da região?

Outra pergunta foi sobre os sites mais acessados pelos entrevistados em sua busca por notícias. Mais uma vez, o DIÁRIO DO VALE teve liderança destacada, sendo mencionado por 30,3% dos entrevistados, ou mais de quatro vezes a quantidade de menções recebidas pelo segundo colocado. Assim como na primeira pergunta, as respostas foram espontâneas e o entrevistado podia citar mais de um site.

Já a ferramenta Google Analytics mostrou que a quantidade de utilizadores do site do DIÁRIO DO VALE, entre os dias 19 e 25 de junho, nunca foi inferior a 56 mil em um dia, com um pico de quase noventa mil usuários no dia 23.