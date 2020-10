Pesquisa pretende traçar perfil dos trabalhadores do setor automobilístico da região

Matéria publicada em 29 de outubro de 2020, 10:12 horas

Região- Com o objetivo de conhecer melhor a realidade dos trabalhadores que atuam no setor automobilístico da região, o núcleo de pesquisa, Desenvolvimento, Trabalho e Ambiente (DTA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) está realizando um levantamento sobre o perfil dos trabalhadores da indústria automobilística do Sul Fluminense.

O trabalho que integra pesquisa sediada na UFRJ e na UFF(Universidade Federal Fluminense) também está sendo apoiada pela FAPERJ(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro).

De acordo com Ana Vasconcelos, pesquisadora ligada a UFRJ e que também é colaboradora no Mep(Movimento Ética na Política), a pesquisa é exclusiva para quem trabalha atualmente em alguma empresa da indústria automobilística na região Sul Fluminense e termina quando completar 400 entrevistas. Para participar basta responder ao questionário: cf. link: httpnúcleos://forms.gle/EmdpyBJRTSoi4j1z6.

Ana acrescentou ainda que essa pesquisa tem como objetivo traçar um perfil dos trabalhadores da indústria automotiva do Sul Fluminense para entender suas relações com a empresa, a pandemia e também as desigualdades sociais.

Para mais informações acesse o site: https://www.nucleodta.org.