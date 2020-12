Pesquisa revela uma pandemia com adolescentes mais tristes, sem sono e com dificuldades nas aulas online

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2020, 08:36 horas

Para psicopedagoga, o isolamento trouxe alguns transtornos psicológicos aos jovens

Volta Redonda- Uma pesquisa realizada pela Fiocruz em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) revelou um quadro preocupante dos adolescentes durante a pandemia.

A pesquisa realizada entre 27 de junho a 17 de setembro com 9.470 adolescentes em idades entre 12 a 17 anos apontou que muitos deles notaram uma piora no sono e na saúde em geral. O levantamento também revelou que eles estão passando mais horas na frente das telas do computador e do celular e menos tempo se exercitando, além de relatarem não compreender o conteúdo das aulas online.

Na opinião da Psicopedagoga clínica, Fátima Ribeiro Cardoso, os isolamentos trouxeram para muitos adolescentes alguns transtornos psicológicos devido à falta de rotina e interação social com seus pares e escola. O papel de socialização da escola é muito importante e a falta dessa socialização está fazendo muito mal a esses jovens.

Segundo Fátima, com a pandemia, o “convívio eletrônico” não é suficiente para que eles se sintam felizes. Falta a presença, as conversas e boas risadas tão características da fase da adolescência. Por isso alguns ficam desanimados, prostrados até.

– Tenho alguns relatos deles dizendo que todos os dias parecem iguais com a rotina das aulas online, no início foi novidade, depois se sentiram angustiados com a falta do convívio escolar. A chegada à escola, as aulas, o recreio, a saída, tudo faz falta, e os deixam angustiados – destacou Fátima.

A psicopedagoga observou neste período de pandemia que os alunos que não sentiram tanto com o isolamento, foram os que tiveram uma boa orientação familiar para que dividisse bem o tempo com boas leituras de livros, filmes, atribuição de tarefas domésticas, atividades físicas diárias, acompanhamento das aulas online e tarefas escolares.

“A compreensão entre os grupos familiares para enfrentarem os momentos de estresse e irritação entre eles está sendo fundamental para que os atritos não sejam tão recorrentes”, ressaltou.

A importância do diálogo

Para a psicopedagoga, as aulas online exigem dos jovens disciplinas, concentração e boa vontade para buscar mais sobre os conteúdos. Por isso é sempre muito valioso que alguém da família esteja aberto ao diálogo para lembrá-los que esse período vai passar e que é imprescindível avaliar as etapas de superação e o crescimento de todos, tanto no individual como no coletivo.

A psicopedagoga alerta para o fato de que o tempo excessivo que crianças e adolescentes permanecem conectados às mídias eletrônicas favorece o sedentarismo, a obesidade, distúrbios oculares, do sono e do comportamento, transtorno da autoestima, o que gera transtornos no seu desenvolvimento, ameaça à integridade física e emocional dos jovens. “Os pais precisam ser bem pontuais com as regras e muitas das vezes não podem acompanhar de perto o dia do seu filho, muitos ficam sozinhos em casa e se perdem só com jogos e a tv, sem dedicarem-se aos estudos”, destaca.

A superação …

Uma pesquisa de Harvard mostrou que os relacionamentos é o que faz a vida ser boa. Quem mais se relaciona tende a viver melhor, com mais qualidade de vida, menos problemas, menos doença, pois compartilham seus sentimentos e emoções, o que favorece uma vida mais longa e saudável.

Segundo Fátima, com a pandemia, essas relações se limitaram às redes sociais, pegou os jovens, que se relacionam o tempo todo, impediu que eles saíssem em grupos. Isso os desorganizou emocionalmente e veio o aumento do transtorno da ansiedade e depressão, não só entre eles como uma boa parcela da sociedade.

– Acredito que a percepção da realidade mundial seja o ponto de partida para a superação. Várias gerações estão enfrentando juntas na pandemia. É o momento de significar as palavras: superação, resiliência, solidariedade coletiva, aprendizagem prática, ou seja, oportunidade de aprender com o que a vida trouxe para enfrentarmos juntos – alerta.

Hoje, com a nova realidade, muitos sonhos e projetos estão sendo repensados, alguns já deixados para trás, como festas de formatura, 15 anos, viagens, trabalho.

– Acredito que vivenciar a realidade sem criar grandes expectativas, ter calma na alma, experimentar um dia de cada vez, procurar pensar positivamente, buscar informações verdadeiras, praticar o autoconhecimento, ajudar o próximo, fazer algo útil para a família, conservar o bom humor, preservar os diálogos são atitudes que contribuem com toda certeza para o bem estar individual e coletivo e faz os dias serem melhores – concluiu Fátima.